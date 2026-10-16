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Manifestazione in piazza "La Via Maestra" il 17 ottobre a Roma: ecco dove e chi organizza

Cronaca

Il concentramento è previsto alle 13.30 in piazza della Repubblica, da dove partirà il corteo che arriverà in piazza del Popolo. Dal palco si alterneranno gli interventi e a chiudere sarà il segretario generale della Cgil Maurizio Landini

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Sono state chiamate a raccolta dalla Cgil per la manifestazione nazionale di domani, sabato 17 ottobre, a Roma, oltre cento associazioni, insieme alle numerose realtà della società civile. "La Via Maestra" torna in piazza "per rivendicare un Paese fondato sul lavoro, sulla giustizia sociale, sull'uguaglianza e sulla pace, così come indicato dalla Costituzione". Il concentramento è previsto alle 13.30 in piazza della Repubblica, accompagnato dagli slogan "Lavoro, pace, ambiente, welfare, Costituzione: insieme sulla Via maestra".

Il percorso

Da lì partirà il corteo che arriverà in piazza del Popolo, dove si alterneranno gli interventi dal palco. A chiudere sarà il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. La manifestazione rilancia diverse proposte e rivendicazioni: più salari e meno precarietà, un fisco "davvero giusto", sanità e istruzione pubbliche per tutte e tutti, accesso alla casa, cura dell'ambiente, libertà di dissenso alla difesa e attuazione della Costituzione. E poi la richiesta di pace: no al riarmo e all'aumento della spesa militare. 

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