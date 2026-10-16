Quarto giorno di perquisizioni, disposte dalla procura di Larino, in altrettanti istituti scolastici nella zona di Pietracatella. Gli investigatori sono alla ricerca di tracce di eventuali ricerche riguardanti la ricina sui pc delle scuole nelle quali lavorano persone coinvolte nella vicenda. Dal plesso di Casacalenda, dove insegna Laura, cugina di Gianni Di Vita, oggi sotto perquisizione, sono stati rubati 4 o 5 computer lo scorso marzo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il furto di alcuni computer complica le indagini sul giallo di Pietracatella. Poco dopo le 9 è iniziata la perquisizione nella quarta e ultima scuola finita al centro delle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina e decedute a dicembre 2025. La procura di Larino ha disposto l'analisi dei computer presenti in quattro scuole della zona: al centro del mirino ci sono gli Istituti in cui hanno operato, come docenti o studentesse, quattro persone coinvolte nella vicenda in ruoli diversi.

Rubati computer da scuola Dopo l’istituto Agrario di Riccia, dove lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, il liceo Scientifico di Riccia, dove insegna la professoressa amica di Di Vita e il liceo Classico di Campobasso, frequentata fino allo scorso anno da Sara e da sua sorella Alice, oggi è il turno del plesso scolastico di Casacalenda, dove insegna Laura, cugina di Gianni Di Vita. Qui, però, lo scorso marzo sono stati rubati alcuni computer: l'ispezione informatica in atto, dunque, non potrà riguardare tutti i pc che sono stati attivi nella scuola nell'ultimo anno proprio perché alcuni di questi, quattro o cinque in tutto, sono stati sottratti da ignoti. Il furto era noto alle forze dell’ordine che, nei mesi scorsi, hanno indagato sulla vicenda. Leggi anche Giallo ricina, perquisizioni in scuola figlie di Di Vita

Ricerche online sulla ricina Gli investigatori sono a caccia di tracce di eventuali ricerche riguardanti la ricina. Gli accertamenti sui computer degli istituti scolastici puntano quindi a stabilire quali ricerche siano state effettuate, in quale momento e da chi, attraverso la ricostruzione della possibile cronologia delle consultazioni sul web. Gli specialisti verificano anche l’eventuale presenza di un server proxy, un sistema che può fare da intermediario nel traffico internet e che potrebbe fornire indicazioni utili per comprendere come avveniva la navigazione dai computer della scuola. Leggi anche Avvelenate con ricina, la pista resta quella delle relazioni nascoste