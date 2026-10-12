"Assistiamo a un continuo rilancio di notizie false sullo stato di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli, dal 30 settembre per una polmonite e una conseguente, severa, insufficienza respiratoria". Lo affermano in una nota congiunta Elisabetta Sgarbi e Sabrina Colle, rispettivamente sorella e compagna del critico d'arte

Elisabetta Sgarbi e Sabrina Colle, rispettivamente sorella e compagna di Vittorio Sgarbi, intervengono con una nota dopo la diffusione di ricostruzioni sulle condizioni di salute dello storico e critico d'arte: "Assistiamo ad un continuo rilancio di notizie false sullo stato di salute di Vittorio Sgarbi (oltre che gravemente lesive della dignità della persona) ricoverato al Gemelli, dal 30 settembre 2026 per una polmonite e una conseguente, severa, insufficienza respiratoria. Invitiamo gli operatori della comunicazione ad attenersi ai bollettini dello stesso ospedale Gemelli, a non diffondere notizie non verificate, ricordando che una giudice tutelare della Repubblica si è già espressa positivamente sulla piena capacità cognitiva di Vittorio Sgarbi rispetto alla gestione ordinaria e alla cura di sé stesso".

"Non intendiamo replicare a queste voci"

"Nessun dubbio può sussistere in merito alla capacità del beneficiando di gestirsi in tutto ciò che concerne gli atti quotidiani e di ordinaria gestione della propria salute e del proprio patrimonio, con ciò escludendosi, senza dubbio alcuno, la necessità della apertura di una amministrazione di sostegno per ciò che concerne la cura della salute e la gestione ordinaria del proprio patrimonio'", prosegue la nota. "Non intendiamo replicare, ora, in alcun modo, a queste voci, né nelle sedi che si avventurano a ospitarle, né in altra sede, perché, in questo momento, la nostra priorità è stare quotidianamente vicine a Vittorio, in un momento per lui, e per chi gli vuole bene, così delicato, e dare sostegno, per quanto possibile, ai medici che lo stanno curando nel migliore dei modi", concludono.