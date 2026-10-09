Nuova nota del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato il critico d'arte. "Nonostante il miglioramento del quadro polmonare e della microembolia polmonare occorsa, l'attuale non svezzabilità dal supporto ventilatorio ha reso necessaria una tracheostomia percutanea", si legge nel documento firmato dal professor Massimo Antonelli
Le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli, "si mantengono stabili", ma è stato sottoposto a un intervento di tracheostomia percutanea. Lo spiega il nuovo bollettino medico emesso dal Policlinico e firmato dal professor Massimo Antonelli. "Nonostante il miglioramento del quadro polmonare e della microembolia polmonare occorsa, l'attuale non svezzabilità dal supporto ventilatorio ha reso necessaria una tracheostomia percutanea", comunica il Gemelli. La tracheostomia, o tracheotomia, percutanea è una procedura mini-invasiva che crea un'apertura (stoma) nella trachea attraverso la parte anteriore del collo per inserire una cannula respiratoria.
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Vittorio Sgarbi, la sua storia tra arte, politica e polemiche. FOTO
Nato l’8 maggio 1952, è stato più volte membro del Parlamento. Deputato alla Camera fino al 2022, attualmente è sindaco di Arpino (Frosinone). È noto per aver costruito la sua presenza, soprattutto tv, sull’uso della polemica, talvolta aggressiva, che negli anni gli è valsa vari guai giudiziari per diffamazione