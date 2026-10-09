Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vittorio Sgarbi, il nuovo bollettino medico: "Condizioni stabili, ha subito tracheostomia"

Cronaca

Nuova nota del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato il critico d'arte. "Nonostante il miglioramento del quadro polmonare e della microembolia polmonare occorsa, l'attuale non svezzabilità dal supporto ventilatorio ha reso necessaria una tracheostomia percutanea", si legge nel documento firmato dal professor Massimo Antonelli

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli, "si mantengono stabili", ma è stato sottoposto a un intervento di tracheostomia percutanea. Lo spiega il nuovo bollettino medico emesso dal Policlinico e firmato dal professor Massimo Antonelli. "Nonostante il miglioramento del quadro polmonare e della microembolia polmonare occorsa, l'attuale non svezzabilità dal supporto ventilatorio ha reso necessaria una tracheostomia percutanea", comunica il Gemelli.  La tracheostomia, o tracheotomia, percutanea è una procedura mini-invasiva che crea un'apertura (stoma) nella trachea attraverso la parte anteriore del collo per inserire una cannula respiratoria.

FOTOGALLERY

©Ansa

1/22
Cronaca

Vittorio Sgarbi, la sua storia tra arte, politica e polemiche. FOTO

Nato l’8 maggio 1952, è stato più volte membro del Parlamento. Deputato alla Camera fino al 2022, attualmente è sindaco di Arpino (Frosinone). È noto per aver costruito la sua presenza, soprattutto tv, sull’uso della polemica, talvolta aggressiva, che negli anni gli è valsa vari guai giudiziari per diffamazione

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo, danni da Nord a Sud: doppia tromba d’aria a Marsala. FOTO

Cronaca

Continua la prima ondata di maltempo dell'autunno 2026. Da Nord a Sud, molti i territori...

19 foto

Caso ricina, disposta perquisizione nella scuola delle sorelle Di Vita

Cronaca

La polizia arriverà nell'istituto giovedì prossimo, 15 ottobre, alle 9, per ispezionare anche i...

Banda minicar nera a Roma, sale numero aggressioni. Vertice in Procura

Cronaca

Continuano le indagini dopo l’aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Iacopini e...

Maltempo, sabato 10 ottobre allerta arancione in 4 regioni: ecco quali

Cronaca

Si prevede ancora una giornata di maltempo al Centro-Sud: come indica un avviso meteo della...

Beagle maltrattati per sperimentare farmaci, denunciata multinazionale

Cronaca

Sono state 14 le persone - tra cui i rappresentanti della multinazionale nota nel settore della...

Cronaca: i più letti