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Cronaca

Dalla Francia all’Italia, cosa manca per tutelare le vittime di violenza?

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Il piano di 55 misure del Tribunale di Parigi riapre il confronto sulla vittimizzazione secondaria. In Italia, tra norme già introdotte e prassi non sempre applicate, restano criticità soprattutto nei procedimenti civili, dove pesano stereotipi e pregiudizi sulla violenza maschile contro le donne. L’intervista a Elena Biaggioni, avvocata di D.i.Re, la rete nazionale dei centri antiviolenza

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