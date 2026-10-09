Giornate Fai d'Autunno 2026 a Roma, i luoghi aperti da visitare

Anche a Roma tornano le Giornate Fai d'Autunno, la grande manifestazione di piazza del Fondo per l'Ambiente Italiano giunta alla 15esima edizione. In 350 città italiane apriranno eccezionalmente oltre 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili, con un'attenzione speciale riservata quest'anno all'artigianato e al Made in Italy attraverso 75 visite dedicate. Un weekend che invita il pubblico a scoprire la bellezza del patrimonio culturale e paesaggistico e i tesori nascosti del nostro Paese, con un’attenzione particolare, quest’anno, alle conoscenze e alle tradizioni manifatturiere, agli antichi mestieri, alle eccellenze produttive e alla creatività dell’artigianato italiano e del Made in Italy.

I luoghi aperti nella Capitale

Nella Capitale si potranno visitare luoghi come Palazzo Piacentini (in foto), l’imponente sede del Mimit-Ministero delle Imprese e del Made in Italy in via Veneto; Villa Giorgina, sede della Nunziatura Apostolica nel quartiere Pinciano, realizzata dall’architetto Clemente Busiri Vici e accessibile agli iscritti FAI; l’Accademia Nazionale di San Luca, a pochi passi da Fontana di Trevi, con la Biblioteca e l’Archivio, anche questi riservati agli iscritti FAI, custodi di secoli di storia dell’arte e dell’architettura. Su prenotazione sarà possibile visitare anche l’Attrezzeria E. Rancati, storica realtà specializzata in gioielli, armature e oggetti di scena per cinema, teatro e televisione.

Apriranno inoltre le porte Villa Altieri, sede settecentesca della Biblioteca Istituzionale e dell’Archivio Storico della Città metropolitana di Roma Capitale, e Villa Blanc, l’eclettico edificio sulla via Nomentana oggi sede del campus universitario della Luiss Business School, visitabile solo domenica 11 ottobre.



Alle porte della Capitale, appuntamento anche al Parco di Villa Gregoriana di Tivoli, un paesaggio suggestivo che riunisce testimonianze archeologiche e architettoniche di epoche diverse, cascate e panorami spettacolari.