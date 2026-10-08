Giornate Fai d'Autunno 2026 a Milano, i luoghi aperti da visitare

Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno. Anche a Milano aprono eccezionalmente le porte palazzi storici, edifici contemporanei e luoghi normalmente non accessibili al pubblico. Ecco cosa visitare in città ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, giunte alla 15esima edizione. In tutta Italia saranno oltre 700 i luoghi eccezionalmente aperti al pubblico in 350 città, molti dei quali normalmente inaccessibili. Anche Milano partecipa all’iniziativa con un programma di aperture speciali, tra luoghi storici, edifici e realtà legate all’artigianato e al Made in Italy, tema a cui quest’anno il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica 75 visite.

I luoghi da visitare a Milano A Milano il programma mette insieme edifici storici e architetture contemporanee, sedi istituzionali e luoghi normalmente chiusi al pubblico. Tra le aperture ci sono Palazzo Dugnani, con i suoi ambienti settecenteschi e gli affreschi di Giambattista Tiepolo, Palazzo Cusani, Palazzo Isimbardi e la sede di Banco BPM, dove sarà possibile entrare anche nel caveau storico. Non manca poi la Milano più contemporanea. Tra le aperture ci sono Gioia22, il grattacielo di Porta Nuova progettato da Pelli Clarke & Partners, CityWave, il nuovo complesso di CityLife firmato dallo studio BIG, e il Belvedere di Palazzo Lombardia, dal quale è possibile vedere la città dall’alto.

La facciata barocca di Palazzo Dugnani a Milano. - ©Getty

Prenotazioni necessarie in alcuni casi Il percorso attraversa anche luoghi legati alla memoria della città, come il rifugio antiaereo di piazza Grandi, costruito negli anni Trenta e utilizzato durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Tra le aperture figura inoltre la Fondazione Renzo Piano, al Politecnico di Milano, che permette di entrare nell'archivio e negli spazi dedicati al lavoro dell'architetto. Le visite delle Giornate FAI d’Autunno sono generalmente a contributo libero. Per alcuni luoghi è necessario prenotare, mentre altri prevedono accesso fino a esaurimento posti; modalità, orari e eventuali limitazioni cambiano da apertura ad apertura (QUI IL PROGRAMMA UFFICIALE FAI MILANO). Approfondimento Giornate FAI d'Autunno 2026, 7 luoghi da vedere in Italia. FOTO