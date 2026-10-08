Giornate Fai d'Autunno 2026 a Milano, i luoghi aperti da visitare

Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno. Anche a Milano aprono eccezionalmente le porte palazzi storici, edifici contemporanei e luoghi normalmente non accessibili al pubblico. Ecco cosa visitare in città
Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, giunte alla 15esima edizione. In tutta Italia saranno oltre 700 i luoghi eccezionalmente aperti al pubblico in 350 città, molti dei quali normalmente inaccessibili. Anche Milano partecipa all’iniziativa con un programma di aperture speciali, tra luoghi storici, edifici e realtà legate all’artigianato e al Made in Italy, tema a cui quest’anno il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica 75 visite.
I luoghi da visitare a Milano
A Milano il programma mette insieme edifici storici e architetture contemporanee, sedi istituzionali e luoghi normalmente chiusi al pubblico. Tra le aperture ci sono Palazzo Dugnani, con i suoi ambienti settecenteschi e gli affreschi di Giambattista Tiepolo, Palazzo Cusani, Palazzo Isimbardi e la sede di Banco BPM, dove sarà possibile entrare anche nel caveau storico. Non manca poi la Milano più contemporanea. Tra le aperture ci sono Gioia22, il grattacielo di Porta Nuova progettato da Pelli Clarke & Partners, CityWave, il nuovo complesso di CityLife firmato dallo studio BIG, e il Belvedere di Palazzo Lombardia, dal quale è possibile vedere la città dall’alto.
Prenotazioni necessarie in alcuni casi
Il percorso attraversa anche luoghi legati alla memoria della città, come il rifugio antiaereo di piazza Grandi, costruito negli anni Trenta e utilizzato durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Tra le aperture figura inoltre la Fondazione Renzo Piano, al Politecnico di Milano, che permette di entrare nell'archivio e negli spazi dedicati al lavoro dell'architetto. Le visite delle Giornate FAI d’Autunno sono generalmente a contributo libero. Per alcuni luoghi è necessario prenotare, mentre altri prevedono accesso fino a esaurimento posti; modalità, orari e eventuali limitazioni cambiano da apertura ad apertura (QUI IL PROGRAMMA UFFICIALE FAI MILANO).
Approfondimento
Giornate FAI d'Autunno 2026, 7 luoghi da vedere in Italia. FOTO
Palazzo Dugnani
Tra le aperture milanesi più interessanti c’è Palazzo Dugnani, in via Manin, storico edificio settecentesco che conserva il celebre Salone del Tiepolo, decorato da Giambattista Tiepolo con un ciclo di affreschi realizzato nella prima metà del Settecento. Le Giornate FAI permettono di riscoprirne gli ambienti e le decorazioni normalmente non accessibili.
Palazzo Cusani
Nel cuore di Brera apre le sue porte anche Palazzo Cusani. Il complesso, di origine seicentesca e trasformato nel corso del Settecento, è oggi sede del Comando Militare Esercito Lombardia e della rappresentanza della NATO a Milano. La visita consente di entrare in alcuni degli ambienti storici del palazzo e di conoscerne la storia, intrecciata a quella militare e istituzionale della città.
Palazzo delle Finanze
Un’apertura particolarmente interessante è quella del Palazzo delle Finanze, edificio costruito negli anni Trenta del Novecento per riunire gli uffici statali legati alla gestione di tasse e imposte. In occasione delle Giornate FAI sarà possibile vedere anche alcuni spazi normalmente non accessibili, tra cui il bunker e il caveau.
Palazzo Turati
Tra le architetture storiche del centro c’è anche Palazzo Turati, oggi nuova sede di Istituto Marangoni Moda. Il palazzo, costruito alla fine dell’Ottocento, conserva al piano nobile ambienti riccamente decorati e opere di importanti artisti dell’Ottocento lombardo. È un esempio di quella Milano aristocratica e imprenditoriale che ancora oggi sopravvive dietro le facciate degli edifici del centro.
©Ansa
Giornate FAI d'Autunno 2026, 7 luoghi da vedere in Italia. FOTO
Da Palazzo Dugnani alla Villa La Tesoriera, più di 700 luoghi, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte o ospiteranno percorsi speciali in occasione della 15esima edizione delle Giornate FAI d’Autunno in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre