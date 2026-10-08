Giornate FAI d'Autunno 2026, 7 luoghi da vedere in Italia. FOTO

Da Palazzo Dugnani alla Villa La Tesoriera, più di 700 luoghi, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte o ospiteranno percorsi speciali in occasione della 15esima edizione delle Giornate FAI d’Autunno in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre
- Più di 700 luoghi straordinari molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 in tutta Italia
- Protagoniste l'imponenza dell'arte che sfida il tempo tra i marmi di Palazzo Piacentini a Roma, accesi dai colori della maestosa vetrata di Mario Sironi, o la grazia barocca di Villa La Tesoriera a Torino. Le memorie della diplomazia e del collezionismo custodite a Villa Giorgina, fino al genio di Francesco Borromini a Palazzo Carpegna
- Ma anche la meraviglia del patrimonio ritrovato a Milano con la riapertura straordinaria di Palazzo Dugnani e le sue volte affrescate da Tiepolo, la solennità medievale di Palazzo Sclafani a Palermo con le sue tracce arabo-normanne, la raffinatezza rinascimentale di Palazzo Gualfonda a Firenze e l'emozione di varcare per la prima volta le porte di Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno con la sua chiesa inglobata
- In 350 città italiane apriranno eccezionalmente oltre 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili, con un'attenzione speciale riservata quest'anno all'artigianato e al Made in Italy attraverso 75 visite dedicate
- A fare gli onori di casa durante la presentazione a Palazzo Piacentini è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: "Credo che questa iniziativa del Fai sia di estrema importanza, perché valorizza quello che è un patrimonio del nostro Paese, quindi la sua cultura produttiva fatta di marchi che si sono fatti largo nel mondo. È un sistema di eccellenza e di qualità che ci consente di crescere nei momenti di crisi globale".
Di seguito, alcuni dei luoghi eccezionalmente aperti con le Giornate Fai d'autunno del 10 e 11 ottobre in tutta Italia
- Borgo Pennapiedimonte, Chieti sarà protagonista di aperture e itinerari speciali
- Il castello angioino a Gaeta
- L'università degli Studi Aldo Moro e Rettorato a Bari
- Bolla e Pista 500 a Torino
- Il cimitero monumentale di Staglieno a Genova
- La stazione sperimentale del vetro a Venezia
- Palazzo Piacentini, sede del Mimit a Roma
- Atelier Ricci a Lucca