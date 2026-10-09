Sono state 14 le persone - tra cui i rappresentanti della multinazionale nota nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico, l'Aptuit di Verona - ad esser state denunciate per gravi irregolarità nella detenzione e nell'utilizzo ai fini della sperimentazione di numerosi esemplari di beagle. Nei controlli 17 beagle sono stati trovati ancora in vita e sono stati salvati

Cani beagle, utilizzati come cavie e sottoposti a sperimentazioni e test sui farmaci non rispettando i protocolli ministeriali, vittime anche di maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirli sono stati i carabinieri del raggruppamento Cites insieme ai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Forestale di Verona, i quali hanno denunciato una multinazionale farmaceutica veneta e parte del personale.

Gravi irregolarità

In particolare, è emerso, sono state 14 le persone - tra cui i rappresentanti della multinazionale nota nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico, l'Aptuit di Verona - ad esser state denunciate per gravi irregolarità nella detenzione e nell'utilizzo ai fini della sperimentazione di numerosi esemplari di beagle. Diciassette beagle, fortunatamente, sono stati trovati ancora in vita e sono stati salvati, per poi essere affidati ad associazioni per le dovute cure e per l'indispensabile riabilitazione fisica e psicologica.