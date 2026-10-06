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Scuola, il 2 novembre si fa lezione o c'è vacanza? Ecco cosa sapere

Cronaca
©Ansa

Se nella maggior parte delle regioni gli studenti avranno comunque lezione, in alcune aree del Paese si potrà sfruttare un ponte "lungo" e rimanere a casa. Ecco, in particolare, dove

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Il 2 novembre si va a scuola? In realtà sì, ma non in tutte le regioni d'Italia dove, per alcuni studenti ed insegnanti, non ci saranno le lezioni. Di base il calendario scolastico 2026/27 prevede la festa di Tutti i Santi, ovvero 1° novembre, che quest'anno però cade di domenica e quindi, di per sé, non determina una giornata aggiuntiva di sospensione delle lezioni. In alcune regioni, però, è stato previsto ugualmente lo stop anche per lunedì 2 novembre, giorno della Commemorazione dei defunti che però non è contemplata come festività nazionale.

Dove si sta a casa il 2 novembre

Come ricorda "Orizzone Scuola", le lezioni saranno sospese nella data del 2 novembre prossimo in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Trento. Il Veneto, invece, ha predisposto una sospensione ulteriore, visto che lo stop è previsto dal 30 ottobre al 2 novembre, mentre nella Provincia autonoma di Bolzano l'ha predisposta dal 2 e fino all’8 novembre.

Il primo stop "lungo"

Considerando le festività successive, la prima vera pausa prolungata arriva per molti a dicembre. In particolare con la festa dell’Immacolata Concezione che è in calendario per martedì 8 dicembre. Questo consentirà a molte scuole di sfruttare il ponte di lunedì 7 dicembre, con un fine settimana lungo di quattro giorni per gli studenti.

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