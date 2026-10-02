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Sardegna, sequestro da 4.5 milioni all'imprenditore Mario Pischedda

Cronaca
©Ansa

Pischedda diversi anni fa era stato al centro dell’inchiesta denominata “Affari di famiglia”. All'epoca l'imprenditore era stato arrestato con l'accusa di bancarotta fraudolenta per un buco di 12 milioni di euro. Quindi gli è stato notificato il provvedimento di sequestro preventivo del patrimonio che, proprio di recente, è diventato proprietà dello Stato

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Un sequestro patrimoniale per un valore complessivo pari a 4,5 milioni di euro. Questa la cifra che la Guardia di Finanza ha confiscato, dopo una lunga odissea giudiziaria, all'imprenditore Mario Pischedda, 64 anni. L'uomo, come riporta "L'Unione Sarda", era stato al centro dell’inchiesta denominata “Affari di famiglia” e scattata circa dieci anni fa. All'epoca l'imprenditore era stato arrestato con l'accusa di bancarotta fraudolenta per un buco di 12 milioni di euro. Quindi gli è stato notificato il provvedimento di sequestro preventivo del patrimonio che, proprio di recente, è diventato proprietà dello Stato. 

La confisca dei beni

La Finanza ha, di fatto, provveduto al sequestro di auto, quote societarie e disponibilità finanziarie, ma anche hotel, case e terreni tra le zone sarde di Tortolì e Olbia. Per arrivare a quantificare tutto il patrimonio di Pischedda ci sono volute diverse indagini approfondite ed è stata necessaria anche una ricognizione sul territorio, svolta con il sussidio ed il coinvolgimento della Prefettura e della Questura locali. Poi è intervenuta pure l’Agenzia delle Entrate. I legali dell'imprenditore però promettono una risposta: "Abbiamo presentato un ricorso alla Corte d’appello di Roma per la revoca del provvedimento", ha riferito Aldo Niccolini, legale di Pischedda, il quale proprio di recente, ha ottenuto l’assoluzione in Cassazione dell’amministratore delle società riconducibili allo stesso imprenditore sardo. "Alla luce della sentenza dell’assoluzione dell’amministratore  stiamo predisponendo un ulteriore ricorso relativo a un’altra parte dei beni", ha poi aggiunto un altro legale del 64enne. 

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