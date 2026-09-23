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Blitz della polizia contro immigrazione irregolare in 4 paesi europei, arresti

Cronaca

Ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna, Austria

 

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La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi alla esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa: Italia, Spagna, Gran Bretagna, Austria. A Bologna, in particolare, si è data esecuzione a un mandato di arresto e a quattro perquisizioni delegate. 

Le indagini

L’attività di indagine, supportata da Europol, ha documentato l’esistenza di un meccanismo illegale finalizzato a consentire l’ingresso in Gran Bretagna di persone non aventi titolo. Maggiori dettagli sull’attività verranno forniti durante una conferenza stampa che si terrà oggi in Questura alle 11:30 a cui parteciperà il Funzionario della Squadra Mobile, il Commissario Capo, Giacomo Uboldi, personale dell’Europol e personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia.

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