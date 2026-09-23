La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi alla esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa: Italia, Spagna, Gran Bretagna, Austria. A Bologna, in particolare, si è data esecuzione a un mandato di arresto e a quattro perquisizioni delegate.