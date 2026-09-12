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Malore durante partita di padel, grave un ex calciatore e allenatore

Cronaca

Andrea Camplone si è improvvisamente accasciato a terra, perdendo i sensi. Immediato l'allarme delle persone presenti, con l'intervento di un medico che era all'interno dell'impianto e che lo ha subito soccorso. La prognosi resta riservata

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L'ex calciatore e capitano del Pescara e allenatore Andrea Camplone, 60 anni, è ricoverato in rianimazione all'ospedale civile di Pescara dopo aver accusato un malore ieri pomeriggio mentre stava giocando a padel in un centro sportivo di Montesilvano. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra, perdendo i sensi. Immediato l'allarme delle persone presenti, con l'intervento di un medico che era all'interno dell'impianto e che lo ha subito soccorso. Poi l'arrivo dei sanitari del 118 che hanno rianimato il 60enne. Successivamente è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è attualmente ricoverato in rianimazione. Operato in emodinamica, le sue condizioni sono stabili con la prognosi che resta riservata. 

 

Da sinistra, Andrea Camplone ed Eusebio Di Francesco
Da sinistra, Andrea Camplone ed Eusebio Di Francesco - ©Ansa

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