Scuola a Stromboli, dopo 20 anni apre a Ginostra con unica alunna

Primo giorno in classe per Aysha

Visibilmente emozionata, con lo zainetto sulle spalle e accompagnata dai genitori, la bambina è stata accolta dalla maestra Laura Mongi che la seguirà in nel percorso scolastico. La riapertura della scuola è il frutto della perseveranza dei genitori di Aysha che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Eolie, che hanno perorato la causa presso l'istruzione scolastica provinciale. E non ultimo l'arcivescovo Giovanni Accolla che ha messo a disposizione, a titolo gratuito, come aula, uno dei locali della chiesa di San Vincenzo Ferreri, recentemente ristrutturati. "Questo risultato è molto importante per la nostra bambina e per il luogo stesso dove stiamo", dice ad AGI il padre della bambina. "Siamo felici. Creare un posto - aggiunge -dove per anni si è pensato che non si poteva fare una scuola, fa sperare che anche quello che sembra impossibile sia in realtà possibile".