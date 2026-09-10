Scuola a Stromboli, dopo 20 anni apre a Ginostra con unica alunna

Dopo oltre vent'anni dall'ultima volta, è tornata a suonare stamani a Ginostra, frazione del comune di Lipari nelle Eolie (Messina), la campanella del primo giorno di scuola per accogliere Aysha, la piccola che, unica scolara del borgo, frequenterà la prima classe della primaria
Primo giorno di scuola sulle isole Eolie: la piccola Aysha gioisce perché oggi ha iniziato a frequentare il primo anno della primaria a Ginostra, frazione dell'Isola di Stromboli , che riapre i battenti dopo 20 anni; mentre grande delusione per la piccola Tiziana, 10 anni, di Filicudi che non ha potuto iniziare l'anno scolastico per l'assenza dell'insegnante tutor che dovrebbe seguirla nel suo percorso.
Primo giorno in classe per Aysha
Visibilmente emozionata, con lo zainetto sulle spalle e accompagnata dai genitori, la bambina è stata accolta dalla maestra Laura Mongi che la seguirà in nel percorso scolastico. La riapertura della scuola è il frutto della perseveranza dei genitori di Aysha che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Eolie, che hanno perorato la causa presso l'istruzione scolastica provinciale. E non ultimo l'arcivescovo Giovanni Accolla che ha messo a disposizione, a titolo gratuito, come aula, uno dei locali della chiesa di San Vincenzo Ferreri, recentemente ristrutturati. "Questo risultato è molto importante per la nostra bambina e per il luogo stesso dove stiamo", dice ad AGI il padre della bambina. "Siamo felici. Creare un posto - aggiunge -dove per anni si è pensato che non si poteva fare una scuola, fa sperare che anche quello che sembra impossibile sia in realtà possibile".
Non arriva l'insegnante a Filicudi, slitta inizio lezione per Tiziana
Grande delusione, invece, per la piccola Tiziana, 10 anni, di Filicudi che, dopo la deroga ottenuta e che ha consentito l'apertura di una classe della Scuola secondaria di primo grado sull'isola delle Eolie, non ha potuto iniziare l'anno scolastico per l'assenza dell'insegnante tutor che dovrebbe seguirla nel suo percorso. Indisponibile per problemi personali la titolare, era atteso l'arrivo di una sostituta, cosa che non è avvenuta. Visibilmente contrariata la signora Linda, mamma della studentessa, ha scritto alla dirigente scolastica Patrizia Muscolino per evidenziare che la figlia "non andrà a scuola sino a quando non ci sarà la sua insegnante" rigettando l’alternativa che, stamattina, all’ultimo momento, gli è stata prospettata dalla segreteria del comprensivo Isole Eolie di far rimanere la bambina nella multiclasse della Primaria, effettuando un collegamento con la scuola di Malfa con cuffie e computer.