Svelato il mosaico "più grande dell'antica Roma": ha duemila anni

Presentato un nuovo spazio museale nel cuore del Colle Oppio, a Roma. Nella galleria sotterranea sono stati restaurati due eccezionali apparati decorativi, La Città Dipinta, affresco di circa dieci metri quadrati databile al I secolo d.C. e il Grande Mosaico, monumentale decorazione parietale articolata in più registri

A Roma si è concluso l'intervento di restauro e valorizzazione della grande esedra e della galleria sotterranea delle Terme di Traiano a Colle Oppio. Tra gli esiti più suggestivi c’è il recupero dell’affresco della Città Dipinta e del Grande Mosaico.

Le opere recuperate

La Città Dipinta è un affresco di circa dieci metri quadrati che raffigura una città cinta da mura e torri, con edifici rappresentati in prospettiva. La decorazione appartiene a un edificio precedente alla costruzione delle Terme di Traiano ed è databile al I secolo d.C.

Il Grande Mosaico è un’imponente decorazione parietale appartenente a un’ampia sala sulla quale si affaccia un ninfeo. Sulle pareti, messe in luce per circa cinque metri di altezza, il mosaico disegna una raffinata struttura architettonica identificata come una scaenae frons teatrale, articolata in due registri nei quali compaiono statue e personaggi reali.

Le indagini archeologiche hanno consentito di riportare alla luce un’ulteriore fascia decorata a mosaico, con una veduta di città portuale formata da una serie di edifici probabilmente affacciati sul mare e riconducibili al motivo delle cosiddette “ville marittime”. Più in profondità, al di sotto della decorazione musiva, sono stati inoltre individuati i resti di un rivestimento a grandi lastre marmoree e, al centro della parete, una nicchia, anch’essa decorata in marmo e alta circa 2,20 metri. Questi rinvenimenti permettono di ricostruire con maggiore precisione le imponenti dimensioni dell’ambiente, le cui pareti, riccamente decorate, dovevano raggiungere circa dodici metri di altezza. Anche questo complesso è databile alla seconda metà del I secolo d.C.