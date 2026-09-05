Ancona, le ceneri di un sacerdote diventano un diamante blu

Questa la storia di don Lanfranco Casali, morto lo scorso novembre a 93 anni ad Osimo. Lo stesso sacerdote, in un video registrato nel 2024 e diffuso solo dopo il suo decesso, aveva dichiarato quale fosse la sua volontà spiegando il senso spirituale della sua scelta

Le ceneri di un sacerdote marchigiano sono diventate un diamante blu. È quanto successo con don Lanfranco Casali, morto lo scorso novembre a 93 anni ad Osimo, in provincia di Ancona. Lo stesso parroco aveva chiesto questa particolare forma di sepoltura nel proprio testamento.

La creazione del diamante

Il gioiello, è emerso, è stato realizzato in Svizzera dalla società Algordanza, specializzata nella creazione di quelli che vengono definiti "diamanti della memoria". La realizzazione avviene estraendo dalle ceneri di cremazione il carbonio che poi viene purificato, trasformato in grafite e sottoposto ad alta pressione e alta temperatura, riproducendo in laboratorio il processo naturale di formazione delle gemme. Le sfumature blu, ha commentato l'azienda sul merito, dipendono dal boro presente nel corpo umano.

Il senso spirituale della scelta

Per arrivare a questa decisione, lo stesso Don Casali aveva registrato nel 2024 un video, reso pubblico solo dopo la morte, in cui spiegava il senso spirituale della sua personale scelta. "Confesso che da anni sto seriamente pensando al giorno in cui il Signore mi chiamerà a sé", aveva detto il parroco. "Da sacerdote ho sempre cercato di vivere come riflesso della luce di Cristo che è nel volto della chiesa. Nel mio testamento ho già disposto, con riferimenti liturgici e spirituali, la cremazione dei resti del mio corpo che voglio donare. Ma vorrei andare oltre: è mio desiderio che le mie ceneri siano diamantificate e che questo diamante sia posto in un luogo sacro. Vorrei percepirmi piccolo diamante da purificare perché più fedelmente possa riflettere l'immagine di Dio", aveva argomentato ancora.