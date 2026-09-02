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Imola, il ristoratore Francesco Mongardi ucciso a coltellate in casa: arrestata la moglie

Cronaca

La donna soffrirebbe di demenza senile e la Procura di Bologna incaricherà un consulente per valutarne le capacità di intendere e di volere. A ritrovare il cadavere dell'uomo, 78 anni, era stata la badante

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È stata arrestata e portata in carcere la donna di 78 anni accusata di aver ucciso a coltellate il marito coetaneo, Francesco Mongardi, ristoratore in pensione, nella casa dove vivevano a Imola. La donna avrebbe una diagnosi di demenza senile e la Procura di Bologna, con il pm di turno Roberto Ceroni, presumibilmente incaricherà un consulente per valutarne le capacità di intendere e di volere. A dare l'allarme nel primo pomeriggio di martedì era stata la badante, arrivata nella casa di via Bellini. L'anziano, anche lui con patologie, è stato trovato riverso in terra, con diverse coltellate, la donna sporca di sangue in stato confusionale. Sono intervenuti i carabinieri e il 118. È stata disposta l'autopsia, che sarà eseguita nelle prossime ore.  Mongardi era conosciuto a Imola anche per la sua attività di ristoratore: insieme al fratello aveva gestito per anni uno storico ristorante al Piratello.

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