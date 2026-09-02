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Treviso, Mauro Marin, ex vincitore Grande Fratello, denunciato per violenza sessuale

Cronaca

La Procura ha iscritto a piede libero sul registro degli indagati l'imprenditore veneto per violenza sessuale ai danni di una ventinovenne di nazionalità romena, residente a Padova. Il 46enne ha già una condanna alle spalle per percosse ai danni dell'ex compagna ed è sotto processo per una vicenda analoga

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L’accusa è di aver minacciato con un coltello e violentato una conoscente. Mauro Marin, imprenditore veneto e vincitore dell’edizione 2010 del Grande Fratello, è nuovamente indagato a Treviso. Il 46enne, infatti, è già stato condannato un anno fa dal Tribunale di Sulmona per percosse ai danni dell’ex compagna e si trova sotto processo per una vicenda analoga. La ragazza, che lavora abitualmente come accompagnatrice turistica e nelle discoteche, conosce Marin da circa tre anni. I due erano usciti qualche volta assieme e si erano incontrati in altre occasioni. La ventinovenne sostiene però di non aver mai avuto alcuna relazione con l’imprenditore.

©IPA/Fotogramma

I fatti

Stando a quanto ricostruito dalla Procura trevigiana, il 7 maggio Marin ha invitato nella sua abitazione di Castelfranco la donna, una 29enne che sarà sentita il 23 settembre con la formula dell’incidente probatorio. L’aggressione sarebbe scattata all’interno della casa. Davanti al rifiuto della conoscente di bere qualcosa insieme, lui l'avrebbe minacciata con una lama lunga circa 30 centimetri, l'avrebbe legata con la cintura dell'accappatoio e avrebbe abusato di lei. Agli atti dell’inchiesta ci sarebbe anche un breve video che la 29enne sarebbe riuscita a registrare dopo l’episodio in cui Marin ammetterebbe di aver avuto un rapporto sessuale negando però qualsiasi forma di violenza. La donna sarebbe riuscita a contattare e a farsi venire a prendere da un amico che, a sua volta, sarebbe stato minacciato da Marin con un'accetta.

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