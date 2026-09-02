Incidente sul lavoro, morto operaio di 30 anni nel Palermitano

L'uomo, Camara Dramane, originario del Gambia, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita al collo che non gli ha lasciato scampo

Un operaio di 30 anni è morto in un'azienda agricola a Ciminna (Palermo). L'uomo, Camara Dramane, originario del Gambia, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo dichiararne il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici dello Spresal dell'Asp di Palermo.