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Incidente sul lavoro, morto operaio di 30 anni nel Palermitano

Cronaca

L'uomo, Camara Dramane, originario del Gambia, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita al collo che non gli ha lasciato scampo

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Un operaio di 30 anni è morto in un'azienda agricola a Ciminna (Palermo). L'uomo, Camara Dramane, originario del Gambia, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo dichiararne il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici dello Spresal dell'Asp di Palermo. 

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