Alla reazione dell'uomo sarebbe seguita una violenta aggressione, degenerata quando uno dei malviventi ha estratto un coltello e colpito ripetutamente la vittima agli arti inferiori e all'addome, recidendo l'arteria femorale e provocando una copiosa perdita di sangue

Un uomo di 48 anni è stato aggredito e ferito gravemente ieri sera nel centro di Ovada, nell'Alessandrino. Secondo quanto appreso, la vittima avrebbe sorpreso tre o quattro individui mentre stavano cercando di forzare la sua autovettura in sosta lungo una strada. Alla reazione dell'uomo sarebbe seguita una violenta aggressione, degenerata quando uno dei malviventi ha estratto un coltello e colpito ripetutamente la vittima agli arti inferiori e all'addome, recidendo l'arteria femorale e provocando una copiosa perdita di sangue.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto

Subito soccorso, l'uomo è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ovada per una prima stabilizzazione e, successivamente, trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Alessandria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ovada e di Acqui Terme. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.