Patrizia Spezie, 59 anni, residente a Monteforte d'Alpone e originaria di Soave, si è sentita male sabato mattina sulla spiaggia di Sottomarina, nel Veneziano. Nonostante l'intervento dei bagnini e dei sanitari con il defibrillatore, per lei non c'è stato nulla da fare. I funerali mercoledì 2 settembre a Monteforte ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una donna di 59 anni ha perso la vita sabato mattina, 29 agosto, dopo un malore accusato sulla spiaggia di Sottomarina, sul litorale veneziano. La vittima è Patrizia Spezie, residente a Monteforte d'Alpone e originaria di Soave, in provincia di Verona, in vacanza sulla costa. Il malore è stato improvviso e i soccorsi, pur immediati, non sono riusciti a salvarla.

I soccorsi in spiaggia Quando la donna si è accasciata, sono intervenuti subito gli assistenti bagnanti e il personale sanitario. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza dell'ospedale di Chioggia e si è fatto ricorso al defibrillatore. I tentativi di rianimazione, però, non hanno avuto esito.

"Fatto tutto il possibile" Il presidente di Ascot Spiagge, Giorgio Bellemo, ha spiegato a VeronaSera che per soccorrere la 59enne è stato fatto tutto il possibile. Le squadre dell'associazione degli operatori balneari in servizio sul litorale, ha ricordato, sono formate da giovani con una preparazione specifica anche per le emergenze di questo tipo, compreso l'uso del defibrillatore.