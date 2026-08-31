L'uomo è deceduto durante un'escursione nel Cuneese a causa di uno shock anafilattico. Sindacalista del Cub Sanità, era noto per l'impegno nella tutela dei lavoratori e nelle attività di accoglienza dei migranti. La sua scomparsa ha suscitato ampio cordoglio negli ambienti sindacali e politici ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Alex Ammendolia, 38 anni, è morto dopo essere stato punto da un insetto, probabilmente una vespa o un'ape, durante una domenica in montagna nel Cuneese. La reazione anafilattica è stata immediata e fatale.

L'escursione con gli amici L'episodio è avvenuto mentre era in cammino con alcuni amici. Nato ad Aosta nel 1988 e cresciuto a Saint-Marcel, Ammendolia viveva da alcuni anni a Torino. La notizia della morte si è diffusa rapidamente negli ambienti sindacali.

Il profilo sindacale Molto attivo nel Cub Sanità, era considerato una figura giovane con prospettive di crescita e riconosciuto per l'impegno nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Ammendolia collaborava con la cooperativa Babel, dedicata ai servizi per migranti, e seguiva progetti rivolti a persone in condizioni di fragilità. Colleghi e compagni lo ricordano per generosità, sensibilità e attenzione ai diritti.