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Morto a 38 anni il sindacalista Alex Ammendolia: è stato punto da una vespa

Cronaca
Foto Instagram Cub Sanità Torino

L'uomo è deceduto durante un'escursione nel Cuneese a causa di uno shock anafilattico. Sindacalista del Cub Sanità, era noto per l'impegno nella tutela dei lavoratori e nelle attività di accoglienza dei migranti. La sua scomparsa ha suscitato ampio cordoglio negli ambienti sindacali e politici

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Alex Ammendolia, 38 anni, è morto dopo essere stato punto da un insetto, probabilmente una vespa o un'ape, durante una domenica in montagna nel Cuneese. La reazione anafilattica è stata immediata e fatale.

L'escursione con gli amici

L'episodio è avvenuto mentre era in cammino con alcuni amici. Nato ad Aosta nel 1988 e cresciuto a Saint-Marcel, Ammendolia viveva da alcuni anni a Torino. La notizia della morte si è diffusa rapidamente negli ambienti sindacali.

Il profilo sindacale

Molto attivo nel Cub Sanità, era considerato una figura giovane con prospettive di crescita e riconosciuto per l'impegno nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Ammendolia collaborava con la cooperativa Babel, dedicata ai servizi per migranti, e seguiva progetti rivolti a persone in condizioni di fragilità. Colleghi e compagni lo ricordano per generosità, sensibilità e attenzione ai diritti.

Le reazioni politiche

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche da Alleanza Verdi e Sinistra. La capogruppo regionale Alice Ravinale ha scritto sui social: "Mancherai enormemente".

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