Biagino Medori, 64 anni, storico tecnico delle squadre giovanili del Giulianova Calcio, si è accasciato al suolo lunedì pomeriggio mentre dirigeva l'allenamento al campo Castrum. Inutili i soccorsi: i sanitari lo hanno rianimato per oltre venti minuti. Secondo le prime informazioni, a stroncarlo sarebbe stato un infarto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un malore improvviso lo ha stroncato mentre dirigeva l'allenamento. Biagino Medori, 64 anni, storico allenatore delle squadre giovanili del Giulianova Calcio, è morto lunedì pomeriggio al campo sportivo Castrum di Giulianova, in provincia di Teramo. Erano da poco passate le 17 quando il tecnico si è accasciato al suolo davanti ai ragazzi che stava allenando.

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I soccorsi L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivate in pochi minuti un'ambulanza e un'automedica. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, praticando le manovre di soccorso per oltre venti minuti, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Stando alle prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato provocato da un infarto.

Gli accertamenti All'impianto sportivo sono giunti i vertici della società: il presidente del settore giovanile Luigi Valentini e quello del club di serie D, Alessandro Mucciconi. Sul posto anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti di rito.