Acireale, vasto incendio ad Aci S. Antonio in un deposito

Le fiamme hanno coinvolto diversi edifici e questo, insieme alla presenza di vento, ha reso particolarmente complesse le operazioni di contenimento e spegnimento del rogo
Un vasto incendio ha interessato un deposito nella zona di Piano San Giovanni ad Aci S. Antonio (CT).
Le fiamme hanno coinvolto diversi edifici e questo, insieme alla presenza di vento, ha reso particolarmente complesse le operazioni di contenimento e spegnimento dell'incendio.
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono stati impegnati, da ore, nelle operazioni di spegnimento e per impedire l’ulteriore propagazione dell'incendio, visto che la zona è caratterizzata dalla presenza di diverse attività artigianali e commerciali. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.
Incendio a Taormina, fiamme spente in contrada Mastrissa. FOTO
Spento l’incendio divampato a Mastrissa, a Taormina, che aveva minacciato alcune abitazioni. Il sindaco Cateno De Luca riferisce che è fondato il sospetto di un’origine dolosa e ringrazia vigili del fuoco, forestale, protezione civile, polizia municipale e cittadini impegnati nelle operazioni. Ecco le immagini.