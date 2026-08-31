Acireale, vasto incendio ad Aci S. Antonio in un deposito

Le fiamme hanno coinvolto diversi edifici e questo, insieme alla presenza di vento, ha reso particolarmente complesse le operazioni di contenimento e spegnimento del rogo

Un vasto incendio ha interessato un deposito nella zona di Piano San Giovanni ad Aci S. Antonio (CT).

Le fiamme hanno coinvolto diversi edifici e questo, insieme alla presenza di vento, ha reso particolarmente complesse le operazioni di contenimento e spegnimento dell'incendio.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono stati impegnati, da ore, nelle operazioni di spegnimento e per impedire l’ulteriore propagazione dell'incendio, visto che la zona è caratterizzata dalla presenza di diverse attività artigianali e commerciali. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.