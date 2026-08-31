Furti ostie consacrate in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia

Tre furti di ostie consacrate in pochi giorni, tra Scordia nel Catanese, Pavia e il Mantovano. Nel mirino tabernacoli e pissidi, mentre gli oggetti di maggior valore vengono spesso lasciati sul posto. I vescovi parlano di "atto sacrilego" e invitano i fedeli alla preghiera. Non risultano collegamenti tra gli episodi, ma la concentrazione riapre il tema dei furti sacrileghi, già segnalati in altre regioni negli ultimi mesi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nel giro di pochi giorni alla fine di agosto, tre chiese italiane sono state profanate con lo stesso obiettivo: le ostie consacrate. È accaduto a Scordia, nel Catanese, a Pavia e a Poggio Rusco, nel Mantovano. In tutti i casi i ladri hanno forzato o portato via il tabernacolo, trascurando spesso gli oggetti di valore economico più alto. I vescovi delle diocesi coinvolte hanno parlato di gesti sacrileghi e hanno chiamato le comunità alla preghiera di riparazione. Al momento non emergono elementi che colleghino tra loro gli episodi, ma la loro concentrazione ravvicinata colpisce e riporta l'attenzione su un fenomeno già registrato altrove nei mesi scorsi.

Cosa hanno in comune i tre furti Il tratto che accomuna i tre casi è la scelta del bersaglio. A essere presi di mira non sono stati i beni di maggior pregio, ma il contenuto dei tabernacoli, cioè le particole consacrate che per la Chiesa cattolica rappresentano il Corpo di Cristo. Pissidi e vasi sacri hanno in genere un valore di mercato modesto, e la loro sottrazione trasforma il furto in una profanazione. È questo elemento che, in episodi analoghi avvenuti in Italia negli ultimi mesi, ha spinto sacerdoti e inquirenti a interrogarsi sul movente, arrivando in alcuni casi a ipotizzare l'impiego delle ostie in riti anticristiani. Si tratta però solo di ipotesi, che dovrebbero eventualmente trovare conferma negli accertamenti. Leggi anche Novara, frasi blasfeme e crocifissi rotti: denunciati alcuni minorenni

Scordia (Catania), rubata la pisside dalla chiesa di Santa Maria Maggiore Il primo episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto a Scordia, nel Catanese. Dalla chiesa di Santa Maria Maggiore è stata portata via la pisside con le ostie consacrate, insieme ad alcuni oggetti di arredo sacro. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, gli autori sarebbero entrati dall'alto, forzando una vetrata, e uno di loro si sarebbe ferito lasciando tracce di sangue sul pavimento: un dettaglio su cui i carabinieri contano di eseguire accertamenti. A dare l'allarme è stato il parroco, don Franco Messina. Il vescovo di Caltagirone, Calogero Peri, ha definito l'accaduto un "furto sacrilego": "Ci ferisce e ci addolora l'azione sacrilega compiuta", ha scritto, sottolineando che il gesto "colpisce per la sua gravità la comunità cristiana di Scordia, ma pure dell'intera Diocesi". Peri ha invitato le parrocchie a organizzare celebrazioni e preghiere di riparazione "per il male commesso".

Pavia, profanata la cappella del cimitero Nello stesso fine settimana è stata violata la cappella del cimitero di San Giovannino, a Pavia. Alcuni fedeli, sabato mattina, hanno trovato la porta aperta e il tabernacolo divelto, con alcune ostie a terra: le particole sono state raccolte e portate in Duomo. Il vicario generale della diocesi, don Daniele Baldi, ha presentato denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il vescovo Corrado Sanguineti ha parlato di "gravissimo atto sacrilego" e ha invitato i fedeli a pregare affinché "gli autori di questo atto si ravvedano e possano riconsegnare le sante particole consacrate e sottratte". "La modalità del furto fa pensare a una voluta profanazione e una sottrazione intenzionale dell'Eucaristia", ha spiegato. Venerdì 4 settembre, alle 16, celebrerà una messa di riparazione nella cappella.

Poggio Rusco, rubato il tabernacolo nel Mantovano Il terzo caso riguarda la chiesa di Santa Maria Maddalena, nella frazione Dragoncello di Poggio Rusco, nel Mantovano. Qui, tra il 28 e il 29 agosto, è stato asportato il tabernacolo: un manufatto in marmo risalente agli anni Cinquanta, staccato dal muro dell'altare maggiore e contenente una cassa metallica dorata. Al momento del furto era vuoto. Secondo i carabinieri il valore dell'arredo sacro si aggira sui 6mila euro e il danno non è coperto da assicurazione. Il parroco, don Marco, ha lanciato un appello all'ignoto autore, indagato per furto aggravato, perché restituisca l'oggetto.