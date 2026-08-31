Le violenze nell'istituto penale per minori di Casal del Marmo, a Roma. Il verdetto del Gip sarebbe stato motivato dalle testimonianze della vittime. I fatti erano già stati segnalati da Antigone e successivamente denunciati dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Si sarebbero resi protagonisti di torture e violenze su 12 ragazzi minorenni detenuti nell'istituto penale per minori di Casal del Marmo, a Roma. Per questo tre agenti della polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno. La sanzione è stata comminata dopo quanto emerso da un'inchiesta della Procura di Roma.

La segnalazione di Antigone

A portare all'emissione del verdetto da parte del Gip sarebbero state le testimonianze delle vittime. "Già nel luglio 2025 avevamo presentato un esposto", spiega l'associazione per i diritti dei detenuti Antigone, che aveva segnalato gli episodi anche al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, il quale a sua volta aveva presentato due denunce per far luce sulla vicenda.