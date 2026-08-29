Malore fatale davanti allo stadio: muore il giornalista Bollettini

Pierluigi Bollettini, 66 anni, giornalista ed editore della testata online La Gazzetta Rossoblù, è morto per un malore improvviso all'ingresso dello stadio Vanni Sanna di Sassari. Era in trasferta da San Benedetto del Tronto per seguire la partita di serie C tra Torres e Sambenedettese. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Pierluigi Bollettini, 66 anni, giornalista ed editore della testata online La Gazzetta Rossoblù, è morto per un malore improvviso all'ingresso dello stadio Vanni Sanna di Sassari. Era in trasferta da San Benedetto del Tronto per seguire la partita di serie C tra Torres e Sambenedettese, in programma nel capoluogo sardo.

Il malore al botteghino Il giornalista si è accasciato mentre stava ritirando il pass al botteghino per accedere all'impianto. L'accredito gli serviva per seguire la trasferta della Sambenedettese. Il malore lo ha colto all'improvviso, davanti agli ingressi dello stadio. I soccorsi Sul posto è intervenuta l'equipe medica del 118, che ha tentato di rianimarlo per oltre mezz'ora. Ogni sforzo si è però rivelato vano: per Bollettini non c'è stato nulla da fare.

Il messaggio della Gazzetta Rossoblù Poche ore dopo la tragedia, la testata fondata da Bollettini ha annunciato sui social la sospensione dell'uscita. "Questa sera la Gazzetta non sarà in distribuzione per importanti motivi. Chi è a Sassari sa già. Scusateci", il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della Gazzetta Rossoblù.