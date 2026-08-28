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Perugia, auto fuori strada nella notte: morti due 17enni, tre feriti. Guidava un 18enne

Cronaca

Due ragazzi di 17 anni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto su cui viaggiavano con tre coetanei, ribaltatasi più volte dopo essere finita fuori strada. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte lungo una strada interna tra Perugia e Marsciano. Le due vittime erano sui sedili posteriori e, dopo essere state sbalzate fuori, sono finite contro il muro di una casa. Tre i feriti. Accertamenti della polizia locale

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Due ragazzi di 17 anni sono morti nella notte tra giovedì e venerdì nel Perugino, dopo che l'auto su cui viaggiavano con tre coetanei è finita fuori strada e si è ribaltata più volte. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte lungo una strada interna che collega Perugia a Marsciano. I due giovani, seduti sui sedili posteriori, sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono finiti contro il muro di un'abitazione, morendo praticamente sul colpo. Nell'incidente sono rimasti feriti gli altri tre occupanti del veicolo.

La dinamica

Secondo i primi accertamenti, l'auto, una Mercedes Classe A, si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva. A bordo viaggiavano cinque giovani in tutto. Per i due diciassettenni non c'è stato nulla da fare, mentre gli altri tre occupanti hanno riportato ferite. I rilievi e le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono affidati alla polizia locale del capoluogo umbro.

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