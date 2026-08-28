Due ragazzi di 17 anni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto su cui viaggiavano con tre coetanei, ribaltatasi più volte dopo essere finita fuori strada. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte lungo una strada interna tra Perugia e Marsciano. Le due vittime erano sui sedili posteriori e, dopo essere state sbalzate fuori, sono finite contro il muro di una casa. Tre i feriti. Accertamenti della polizia locale

Due ragazzi di 17 anni sono morti nella notte tra giovedì e venerdì nel Perugino, dopo che l'auto su cui viaggiavano con tre coetanei è finita fuori strada e si è ribaltata più volte. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte lungo una strada interna che collega Perugia a Marsciano. I due giovani, seduti sui sedili posteriori, sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono finiti contro il muro di un'abitazione, morendo praticamente sul colpo. Nell'incidente sono rimasti feriti gli altri tre occupanti del veicolo.