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Incidente per Steven Basalari, si schianta contro un muro con una Ferrari: "Sto bene"

Cronaca
Instagram Steven Basalari

L'influencer e imprenditore lombardo di 33 anni stava viaggiando a bordo della sua auto, una Ferrari 488 GTB, quando si è schiantato contro un muro, come riferisce BresciaToday. Nell'impatto sarebbe rimasta coinvolta anche una ragazza di 21 anni. Nessuno dei due conducenti sarebbe rimasto ferito

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Incidente stradale per Steven Basalari a Pilzone d'Iseo, in provincia di Brescia. L'influencer e imprenditore lombardo di 33 anni stava viaggiando a bordo della sua auto, una Ferrari 488 GTB, quando si è schiantato contro un muro, come riferisce BresciaToday. Nell'impatto sarebbe rimasta coinvolta anche una ragazza di 21 anni. Nessuno dei due conducenti sarebbe rimasto ferito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza.

Basalari: “Voglio rassicurare tutti, sto bene”

“Volevo rassicurare tutti quelli che mi stanno scrivendo dopo aver appreso del mio incidente: sto bene”, ha scritto Basalari in un messaggio pubblicato nelle storie di Instagram. “La botta è stata forte e capisco la preoccupazione di chi ha visto le immagini e letto gli articoli che stanno uscendo. Per fortuna, però, sto bene”, ha aggiunto l'influencer, precisando che “in questo momento preferisco non entrare nei dettagli, ma a breve vi spiegherò personalmente cosa è successo”. Il 33enne ha pòoi ringraziato “tutti per i messaggi, l'affetto e la preoccupazione".

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