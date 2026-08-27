A trovare i resti umani è stata una cittadina che ha pubblicato la foto sui social. “Alla presenza di irregolarità o responsabilità di qualsiasi natura, l'amministrazione adotterà senza esitazione tutti i provvedimenti di propria competenza”, ha dichiarato la sindaca Andreana Patti. La polizia municipale durante il sopralluogo non ha rinvenuto quanto mostrato nella foto e ora la ditta esterna alla quale erano state affidate operazioni di estumulazione dovrà rispondere del suo lavoro ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Teschi e ossa umane gettate nei secchi della spazzatura. La macabra scoperta è avvenuta al cimitero di Marsala, in provincia di Trapani, dove i reperti ossei sono stati trovati all'interno di un secchio per la raccolta differenziata. Le foto, pubblicate sui social da una cittadina che per prima ha trovato le ossa, hanno fatto il giro dei social: “Secondo voi è normale andare a portare i fiori ai propri cari e vedere questo, vergogna”, ha scritto la donna su Facebook. Alla denuncia ha fatto seguito l’immediata risposta della sindaca di Marsala, Andreana Patti: "Il Comune intende fare piena luce sull'incresciosa vicenda, nel rispetto dei cittadini e delle persone eventualmente coinvolte".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il comune: “Prenderemo provvedimenti” La prima cittadina di Marsala, nella nota diffusa dal comune, ha sottolineato che “saranno le inchieste ad accertare quanto rappresentato nella fotografia”, aggiungendo che “alla presenza di irregolarità o responsabilità di qualsiasi natura, l'amministrazione adotterà senza esitazione tutti i provvedimenti di propria competenza, nel pieno rispetto delle prerogative degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria". La polizia municipale, quando è giunta nel cimitero dopo la segnalazione, ha effettuato un sopralluogo ma non ha rinvenuto le ossa presenti nella fotografia. L'amministrazione cittadina ha quindi precisato che nel cimitero "erano in corso operazioni di estumulazione affidate a una ditta esterna" e che alla stessa ditta sarà chiesta una relazione e tutta la documentazione utile a ricostruire le modalità con cui vengono eseguiti i lavori affidati e il trattamento dei resti. Potrebbe interessarti Bergamo, ossa scoperte tra le mura di un bar a Borgo Santa Caterina