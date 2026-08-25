Reperti ossei, tra cui un teschio, sono stati trovati all’interno delle mura di un bar di Bergamo. Il ritrovamento è avvenuto durante i lavori di ristrutturazione del Crystal Bar, un noto locale di Borgo Santa Caterina, quartiere della movida bergamasca appena fuori dalle antiche mura della città bassa. Appena gli operai hanno fatto la scoperta, hanno avvisato le forze dell’ordine che sono giunte sul posto con la Scientifica della polizia. I resti umani, stando alle prime analisi degli esperti, potrebbero risalire al periodo delle due guerre mondiali.

Difficile risalire all'identità

Il ritrovamento è avvenuto la mattina di lunedì 24 agosto. Il bar è chiuso da diversi mesi per dei lavori di ristrutturazione. Nel pomeriggio di ieri, a Borgo Santa Caterina, è arrivato per un sopralluogo anche il sostituto procuratore Emanuele Marchisio, che coordina gli accertamenti. La Procura procederà con l’apertura di un fascicolo contro ignoti con ipotesi di reato di omicidio. La Scientifica ha isolato la zona del ritrovamento e ha setacciato il locale, che è stato posto sotto sequestro, alla ricerca di altri eventuali resti. Le ossa e il teschio sono stati prelevati per essere analizzati: risalire all’identità dei resti sarà complesso dato l’avanzato stato di decomposizione. I medici legali sono supportati anche da due antropologhe dell'Università di Milano, il cui lavoro è necessario per la catalogazione dei resti e per provare perlomeno a risalire al periodo del decesso.