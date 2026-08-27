Filosofia, morta Antonella Del Prete: studiosa della prima modernità

E' morta improvvisamente all'età di 59 anni il 25 agosto Antonella Del Prete, professoressa ordinaria di storia della filosofia all'Università di Torino. A darne notizia è l'Ateneo torinese, che esprime profondo cordoglio per la scomparsa della docente, studiosa di fama internazionale della filosofia della prima modernità. Del Prete, si legge nel ricordo diffuso dall'Università, “sapeva conciliare il grande rigore intellettuale con il garbo, la generosità e l'allegria” che resteranno nella memoria di quanti hanno avuto modo di conoscerla e collaborare con lei.

I suoi studi sulla filosofia del Rinascimento, su Giordano Bruno, Cartesio, Jean Terrasson e sulla letteratura clandestina sono diventati nel tempo punti di riferimento per la comunità scientifica. Tra le sue opere figurano le curatele: "Il Seicento e Descartes. Dibattiti cartesiani" (Le Monnier, 2004); "Cartesianismi, scetticismi, filosofia moderna. Studi per Carlo Borghero" (con Lorenzo Bianchi e Gianni Paganini, Le Lettere, 2019); "The Philosophers and the Bible. The Debate on Sacred Scripture in Early Modern Thought" (con Anna Lisa Schino e Pina Totaro, Brill, 2022). Si è occupata del cartesianesimo in Francia e nei Paesi Bassi, curando anche l’edizione critica di Jean Terrasson "Traité de l’infini crée" (Parigi 2007). E' aitroce dei libri "Universo infinito e pluralità dei mondi. Teorie cosmologiche in età moderna" (La Città del Sole, 1998) e "Bruno, l'infini et les mondes" IPresses Universitaires de France).

Importante anche il suo impegno nella direzione della rivista internazionale "Historica philosophica", incarico assunto dopo la morte di Paolo Cristofolini. Un'attività che, insieme alla ricerca e alla trasmissione del sapere, testimonia l'impegno profuso da Del Prete nel corso della sua carriera accademica. La professoressa aveva preso servizio all'Università di Torino il primo marzo 2023, come ordinaria. In precedenza aveva insegnato all'Università della Tuscia, dove era stata professoressa ordinaria e associata, e aveva svolto attività di ricerca all'Università del Salento e alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Nel suo percorso scientifico ha inoltre ricoperto incarichi internazionali, tra cui quello di Professeure invitée presso le Écoles normales supérieures di Lione e Parigi. Era stata senior fellow dell'Ias Collegium de Lyon e del Maimonides Centre for Advanced Studies dell'Università di Amburgo.