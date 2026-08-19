Castellammare, poliziotti fuori servizio salvano padre e figlio autistico in mareCronaca
Due agenti della polizia di Stato fuori servizio hanno tratto in salvo un ragazzo autistico di 13 anni e suo padre, in difficoltà nel mare di Pozzano, a Castellammare di Stabia. L'episodio, avvenuto il 13 agosto, è stato reso noto dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha proposto un encomio per i due poliziotti
Due agenti della polizia di Stato, entrambi fuori servizio, hanno salvato un ragazzo autistico di 13 anni e suo padre, finiti in difficoltà nel mare di Pozzano, a Castellammare di Stabia. L'episodio risale al 13 agosto ed è stato reso noto solo ora dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha proposto un encomio per i due poliziotti.
La dinamica
Secondo la ricostruzione riferita dal parlamentare, il ragazzo si era allontanato dalla riva mentre nuotava, trovandosi in difficoltà a causa delle condizioni del mare. Il padre lo aveva seguito per raggiungerlo, ma a sua volta era rimasto in balìa delle onde. A quel punto sono intervenuti i due agenti, Vincenzo Staiano, in servizio alla questura di Arezzo e originario di Gragnano, e Ciro Pio Ruocco, della questura di Varese e originario di Casola: si sono tuffati senza esitazione, recuperando padre e figlio e riportandoli a riva.
La proposta di encomio
"Questi due agenti hanno compiuto un gesto straordinario, sebbene fossero fuori dal servizio, in spiaggia come semplici cittadini", ha dichiarato Borrelli. "Non hanno esitato un secondo nel mettere a rischio la propria vita per salvare un ragazzo e suo padre. È stato un atto che dimostra il senso del dovere che appartiene a chi serve lo Stato sempre, anche senza divisa indosso". Da qui la richiesta di un riconoscimento ufficiale: "In un momento in cui troppo spesso raccontiamo di aggressioni, violenza e degrado, storie come questa vanno valorizzate, restituiscono fiducia e mostrano cosa significhi davvero mettersi al servizio degli altri".