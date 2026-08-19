Due agenti della polizia di Stato fuori servizio hanno tratto in salvo un ragazzo autistico di 13 anni e suo padre, in difficoltà nel mare di Pozzano, a Castellammare di Stabia. L'episodio, avvenuto il 13 agosto, è stato reso noto dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha proposto un encomio per i due poliziotti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Due agenti della polizia di Stato, entrambi fuori servizio, hanno salvato un ragazzo autistico di 13 anni e suo padre, finiti in difficoltà nel mare di Pozzano, a Castellammare di Stabia. L'episodio risale al 13 agosto ed è stato reso noto solo ora dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha proposto un encomio per i due poliziotti.

La dinamica Secondo la ricostruzione riferita dal parlamentare, il ragazzo si era allontanato dalla riva mentre nuotava, trovandosi in difficoltà a causa delle condizioni del mare. Il padre lo aveva seguito per raggiungerlo, ma a sua volta era rimasto in balìa delle onde. A quel punto sono intervenuti i due agenti, Vincenzo Staiano, in servizio alla questura di Arezzo e originario di Gragnano, e Ciro Pio Ruocco, della questura di Varese e originario di Casola: si sono tuffati senza esitazione, recuperando padre e figlio e riportandoli a riva.