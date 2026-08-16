A seguito dell'intervento dei sanitaria del 118, che hanno certificato il decesso dell'uomo, sono state rinvenute dai carabinieri della compagnia di Roccella Jonica tracce di sangue all'interno dell'abitazione. Non si esclude che nelle prossime ore la Procura della Repubblica di Locri apra un'indagine per ricostruire la vicenda

Un operaio di 50 anni è stato trovato morto nella sua casa a Stignano, in provincia di Reggio Calabria. A seguito dell'intervento dei sanitaria del 118, che hanno certificato il decesso dell'uomo, sono state rinvenute dai carabinieri della compagnia di Roccella Jonica tracce di sangue all'interno dell'abitazione. Non si esclude che nelle prossime ore la Procura della Repubblica di Locri apra un'indagine per ricostruire la vicenda e stabilire le cause della morte. Il 50enne viveva nella sua casa a Stignano insieme alla moglie e alle due figlie.