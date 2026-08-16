Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Reggio Calabria, operaio di 50 anni trovato morto in casa a Stignano

Cronaca
©Ansa

A seguito dell'intervento dei sanitaria del 118, che hanno certificato il decesso dell'uomo, sono state rinvenute dai carabinieri della compagnia di Roccella Jonica tracce di sangue all'interno dell'abitazione. Non si esclude che nelle prossime ore la Procura della Repubblica di Locri apra un'indagine per ricostruire la vicenda

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un operaio di 50 anni è stato trovato morto nella sua casa a Stignano, in provincia di Reggio Calabria. A seguito dell'intervento dei sanitaria del 118, che hanno certificato il decesso dell'uomo, sono state rinvenute dai carabinieri della compagnia di Roccella Jonica tracce di sangue all'interno dell'abitazione. Non si esclude che nelle prossime ore la Procura della Repubblica di Locri apra un'indagine per ricostruire la vicenda e stabilire le cause della morte. Il 50enne viveva nella sua casa a Stignano insieme alla moglie e alle due figlie. 

Cronaca: Ultime notizie

Furto al museo MuMe, rubate opere di Antonello da Messina

Cronaca

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze di polizia insieme agli specialisti della...

Oggi finisce il caldo estremo, in arrivo piogge e temporali. LIVE

live Cronaca

Battute finali per il caldo rovente sul nostro Paese, poi da lunedì, complice l'instabilità già...

Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7 a Massa Carrara

Cronaca

Come ha rilevato l'Ingv, il sisma è stato registrato questa mattina alle 5.49 con epicentro a 2...

Etna, riaperto l'aeroporto di Catania. Sac: "Verso piena regolarità"

Cronaca

Dopo la chiusura delle scorse ore, a seguito dello stato di allerta per l'attività vulcanica, i...

Etna, riprendono i voli da e per Catania. Verso ritorno a normalità

Cronaca

La presidente della Sac Anna Quattrone, dopo il ripristino delle attività di volo, ha dichiarato...

Cronaca: i più letti