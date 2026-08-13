Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea a Mongrassano, nel Cosentino, per poi tentare di togliersi la vita con la stessa arma. Entrambi sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Cosenza. Indagano i carabinieri: al vaglio i motivi della lite, degenerata dopo un tentativo di riavvicinamento
Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna, coetanea, e ha poi tentato di togliersi la vita utilizzando la stessa pistola. È successo a Mongrassano, in provincia di Cosenza, al culmine di una discussione. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Annunziata del capoluogo, dove si trovano ricoverati in gravi condizioni e sono stati sottoposti a intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.
La dinamica
Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, la coppia aveva vissuto in Germania per poi separarsi. La donna era rientrata in Calabria e l'uomo l'avrebbe raggiunta il giorno prima nel tentativo di riallacciare i rapporti. Di fronte al rifiuto, la discussione sarebbe degenerata: il trentenne avrebbe esploso alcuni colpi contro l'ex compagna, prima di rivolgere l'arma contro se stesso. I due, che in passato avevano gestito un bar in paese, erano tornati di recente in Calabria per le vacanze estive.
Le indagini
Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, che hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Cosenza. Gli accertamenti dovranno chiarire l'esatta dinamica dei fatti, la provenienza dell'arma e quanto avvenuto nei momenti immediatamente precedenti agli spari. Tra le ipotesi al vaglio, secondo quanto riferito dalla stampa locale, ci sarebbero anche questioni familiari legate all'organizzazione del compleanno del bambino cresciuto dalla coppia, ma al momento non emergono elementi definitivi.