Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea a Mongrassano, nel Cosentino, per poi tentare di togliersi la vita con la stessa arma. Entrambi sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Cosenza. Indagano i carabinieri: al vaglio i motivi della lite, degenerata dopo un tentativo di riavvicinamento ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna, coetanea, e ha poi tentato di togliersi la vita utilizzando la stessa pistola. È successo a Mongrassano, in provincia di Cosenza, al culmine di una discussione. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Annunziata del capoluogo, dove si trovano ricoverati in gravi condizioni e sono stati sottoposti a intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

La dinamica Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, la coppia aveva vissuto in Germania per poi separarsi. La donna era rientrata in Calabria e l'uomo l'avrebbe raggiunta il giorno prima nel tentativo di riallacciare i rapporti. Di fronte al rifiuto, la discussione sarebbe degenerata: il trentenne avrebbe esploso alcuni colpi contro l'ex compagna, prima di rivolgere l'arma contro se stesso. I due, che in passato avevano gestito un bar in paese, erano tornati di recente in Calabria per le vacanze estive.