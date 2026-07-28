La Guardia di finanza di Bolzano ha smascherato una frode fiscale da circa 9 milioni di euro riconducibile a cinque società attive nella ristorazione, con oltre dieci tra ristoranti e baite. Il sistema: comande registrate su palmare e poi annullate per non lasciare tracce. Segnalate alla Procura sette persone ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Ordini presi con il palmare, portate servite ai tavoli e poi la cancellazione della comanda, così da azzerare ogni traccia fiscale. È il meccanismo al centro di una frode da circa 9 milioni di euro scoperta in Alto Adige dalla Guardia di finanza di Bolzano, che ha ricostruito i ricavi sottratti al Fisco da cinque società riconducibili a un unico gruppo imprenditoriale, attivo nella gestione di oltre dieci ristoranti e baite sul territorio. L'operazione è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Merano. Decisiva si è rivelata l'acquisizione di numerosi documenti, informatici e cartacei, la cui analisi ha portato alla luce una contabilità parallela rispetto a quella ufficiale: stando ai registri regolari, le attività risultavano avere un giro di clienti molto ridotto, mentre i numeri reali raccontavano tutt'altro.

Il metodo della frode Ricostruendo il volume d'affari effettivo, gli investigatori hanno individuato un sistema collaudato e uguale in tutte le strutture del gruppo. Le comande dei singoli tavoli venivano acquisite tramite un palmare e, una volta serviti i piatti, gli ordini venivano annullati: in questo modo l'incasso non entrava nella contabilità ufficiale e sfuggiva alla tracciabilità fiscale. Un espediente ripetuto in modo sistematico, che ha permesso di occultare al Fisco una quota consistente dei ricavi. Approfondimento Scontrini, Pos e i miliardi emersi: il miracolo che non è un miracolo