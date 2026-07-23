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Cagliari, uccide un uomo e ferisce gravemente una donna a Quartucciu

Cronaca

Le vittime sarebbero state raggiunte da colpi di arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe gravissima. Indagano i carabinieri

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Omicidio all'alba di giovedì 23 luglio a Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe in condizioni gravi in ospedale. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Quartu e il Nucleo Investigativo Provinciale di Cagliari. Una persona si sarebbe costituita in caserma ed è attualmente sotto interrogatorio. 

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