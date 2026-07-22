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Tir che trasportava polli si ribalta sulla A7, chiusa carreggiata verso Milano

Cronaca

L'incidente si è verificato intorno alle 2:30 causando la chiusura di un'intera carreggiata della Genova-Milano. Il blocco riguarda l'ultimo tratto, nelle vicinanze del casello di Milano. Vigili del fuoco, polizia e personale dell'Anas sono ancora al lavoro per cercare di catturare gli animali

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Incidente sulla A7 dove un tir che traportava un carico di polli si è ribaltato, portando alla chiusura di un'intera carreggiata dell'autostrada A7 Genova-Milano, in direzione del capoluogo lombardo. Il blocco riguarda l'ultimo tratto, nelle vicinanze del casello di Milano. Nel ribaltamento è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante, un uomo di 55 anni che è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano).

 

Polli sulle carreggiate 

L'incidente si è verificato alle 2.30 della scorsa notte, ma i Vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il personale dell'ente autostradale sono ancora al lavoro per il ripristino della sicurezza stradale che non può prescindere dalla cattura dei polli che scorrazzano sulle carreggiate. Il tratto interessato va da dopo la Barriera di Binasco all'innesto con la Tangenziale Ovest, solo in direzione della città.

©Ansa

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