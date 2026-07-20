Incidente nell'Anconetano, 58enne muore schiacciato dal suo furgone

Il mezzo si è ribaltato e per il conducente, unico a bordo, non c'è stato purtroppo niente da fare. Lo schianto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in provincia di Ancona

Si è ribaltato con il suo furgone finendo schiacciato dallo stesso mezzo. Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Storaco a Filottrano, in provincia di Ancona, nei pressi dell'incrocio con la strada provinciale 8. Il conducente, unico occupante di un furgone coinvolto nello schianto, è deceduto sul colpo, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. La squadra dei pompieri ha estratto la vittima dal mezzo e ha messo in sicurezza il veicolo e l'area dell'intervento, lavorando fianco a fianco con il personale sanitario giunto per i soccorsi. Per l'uomo, tuttavia, non c'è stato nulla da fare.