Incidente nell'Anconetano, 58enne muore schiacciato dal suo furgone

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Incidente a Filottrano (Ancona), 58enne muore schiacciato dal suo stesso furgone

Cronaca

Il mezzo si è ribaltato e per il conducente, unico a bordo, non c'è stato purtroppo niente da fare. Lo schianto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in provincia di Ancona

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Si è ribaltato con il suo furgone finendo schiacciato dallo stesso mezzo. Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Storaco a Filottrano, in provincia di Ancona, nei pressi dell'incrocio con la strada provinciale 8. Il conducente, unico occupante di un furgone coinvolto nello schianto, è deceduto sul colpo, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. La squadra dei pompieri ha estratto la vittima dal mezzo e ha messo in sicurezza il veicolo e l'area dell'intervento, lavorando fianco a fianco con il personale sanitario giunto per i soccorsi. Per l'uomo, tuttavia, non c'è stato nulla da fare.

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