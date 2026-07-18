Spotorno, 15enne morto al luna park: indagato titolare del Calciometro

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Spotorno, 15enne morto al luna park: indagato il titolare del “Calciometro”

Cronaca
©Ansa

Si tratta di un atto dovuto, per consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia in programma martedì. I pm di Savona hanno anche nominato un consulente per gli accertamenti tecnici, che dovrà esaminare l'impianto elettrico e capire cosa abbia causato la potente scarica elettrica

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È indagato per omicidio colposo il titolare del 'Calciometro', il gioco del luna park di Spotorno in provincia di Savona dove è rimasto folgorato un 15enne che viveva a Saronno (Varese). L'uomo, difeso dall'avvocato Wilmer Perga, ha ricevuto l'avviso di garanzia dalla procura di Savona. Si tratta di un atto dovuto, per consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia in programma martedì. I pm, coordinati dal procuratore capo Ubaldo Pelosi, hanno deciso di nominare anche un consulente per gli accertamenti tecnici. Si tratta di un ingegnere elettromagnetico dell'Università di Torino: il docente dovrà esaminare l'impianto elettrico e capire cosa abbia causato la potente scarica elettrica che ha ucciso il giovane.

La possibile ricostruzione di quanto accaduto

Il luna park è autorizzato da una commissione mista, che ha valutato il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Gli investigatori hanno acquisito tutta la documentazione relativa. L'area è ancora sotto sequestro per consentire gli accertamenti. Il giovane era in vacanza con un amico e i genitori di quest'ultimo: giovedì sera è andato al luna park e ha provato il gioco. Poco prima un forte acquazzone si era abbattuto sulla zona. Tra le ipotesi, c’è quella secondo cui il ragazzo forse si è tolto una scarpa ed è rimasto folgorato immediatamente: la pioggia potrebbe aver infiltrato la centralina elettrica del 'Calciometro' e quando il quindicenne ha tirato il calcio a piedi nudi potrebbe aver sfiorato la parte metallica della struttura.

“Una tragedia che non dovrebbe mai accadere”

“È una tragedia di quelle che non dovrebbero mai accadere”, ha detto ieri il sindaco di Saronno Ilaria Pagani. “Impossibile trovare parole per alleviare la sofferenza dei familiari, a cui ci stringiamo con affetto, come agli amici, ai suoi compagni di scuola e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. In momenti come questo Saronno si raccoglie con rispetto attorno ai suoi concittadini, nel silenzio e nella vicinanza, accompagnando con il pensiero una famiglia chiamata ad affrontare la prova più difficile". Il primo cittadino di Spotorno, Mattia Fiorini, ha invece commentato: “Una gravissima tragedia ha colpito la nostra comunità”.

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