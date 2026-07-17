Spotorno, 15enne muore folgorato al luna park

Un giovane 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel luna park di Spotorno, in provincia di Savona. Come segnala il quotidiano "La Repubblica", la tragedia si è consumata nella giornata di ieri, 16 luglio, quando erano circa le 23.

Una scossa elettrica

In particolare, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il ragazzo giocava con un punching ball, probabilmente a causa di una scossa elettrica. La vittima, originaria di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico.

La chiusura della struttura

Il ragazzo, dopo l'incidente, è stato condotto in condizione disperate presso l’ospedale San Paolo di Savona ma i sanitari hanno potuto solamente constatare il decesso nelle ore successive al ricovero. La polizia locale di Spotorno ha sequestrato l'area coinvolta e, proprio in queste ore, il sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura totale dello stesso luna park per condurre gli accertamenti del caso.