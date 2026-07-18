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Ciclista 66enne muore travolto da un'auto nel Cagliaritano

Cronaca
©Ansa

L'incidente mortale è avvenuto sulla Statale 128, all'altezza di Mandas. In corso le indagini per ricostruire la dinamica

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Un ciclista di 66 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto lungo la strada statale 128, nel territorio di Mandas, nel Cagliaritano. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi e la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi.

L'incidente sulla Statale 128

L'incidente si è verificato tra Mandas e Senorbì, lungo la Statale 128, nelle prime ore della mattinata. Per cause ancora in fase di accertamento, una Citroen C3 guidata da una donna di 43 anni ha investito il ciclista. L'impatto è stato particolarmente violento: l'uomo è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Il personale sanitario del 118, giunto rapidamente sul luogo dell'incidente, ha potuto soltanto constatarne il decesso.

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