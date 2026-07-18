Brescia, maxi sequestro da 1,5 milioni di euro a uomo già condannato

Secondo le indagini, un italiano di origine cinese avrebbe partecipato a un articolato sistema di frode e movimentazione di capitali illeciti legati a gruppi criminali, con condotte estorsive già sanzionate da una condanna definitiva a cinque anni. Il tribunale ha disposto sorveglianza speciale e confisca di denaro, beni e due auto, per un totale di oltre un milione di euro ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Polizia di Stato e guardia di finanza hanno eseguito una misura di prevenzione personale e patrimoniale, sequestrando beni per circa 1,5 milioni di euro. L'intervento è stato condotto dalla squadra mobile e dalla divisione anticrimine della questura di Brescia insieme al Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza.

Il profilo dell'indagato Il provvedimento riguarda un cittadino italiano di origine cinese, già coinvolto in diverse indagini coordinate dalla procura distrettuale di Brescia. La sua figura era emersa nell'operazione "Atto Finale" del 2021, che aveva portato a misure cautelari a carico di 14 persone legate a un sodalizio criminale vicino ad ambienti di matrice 'ndranghetista.

Il sistema delle società "cartiere" Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe creato e utilizzato 20 società "cartiere" italiane e tre polacche attive nei settori dei metalli ferrosi, della plastica e del legno. Attraverso queste strutture sarebbe stato realizzato un sistema fraudolento basato su fatture per operazioni inesistenti per oltre 55 milioni di euro, con effetti di grave "inquinamento" dell'economia legale.

Le condotte contestate All'uomo erano state attribuite condotte estorsive in concorso con elementi collegati alla criminalità organizzata. Per questi fatti il tribunale di Brescia lo ha condannato nel 2024, in via definitiva, a cinque anni di reclusione. Parallelamente, nell'operazione "Tornado", sarebbe emerso come membro di un'associazione italo - cinese che offriva servizi bancari occulti per il trasferimento di capitali illeciti derivanti dal narcotraffico. Il denaro proveniente dal traffico di stupefacenti sarebbe confluito, tramite l'uomo, in un articolato sistema di riciclaggio finalizzato a "monetizzare" fatture false per circa 375 milioni di euro, emesse da "imprenditori" compiacenti.