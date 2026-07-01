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Milioni di litri benzina evadendo l'imposta, maxi sequestro a Milano

Cronaca

Le indagini hanno individuato un articolato sistema di frode realizzato da un deposito autorizzato di prodotti petroliferi nel Milanese. Avrebbe immesso sul mercato oltre 188 milioni di litri di diesel e benzina in evasione d'imposta

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Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) stanno eseguendo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 60 milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Milano su richiesta della Procura europea - Ufficio di Milano. Le indagini hanno individuato un articolato sistema di frode realizzato da un deposito autorizzato di prodotti petroliferi nel Milanese. Avrebbe immesso sul mercato oltre 188 milioni di litri di diesel e benzina in evasione d'imposta. Segnalati il rappresentante legale della società e due amministratori, la società è stata deferita. 

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