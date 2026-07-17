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Incendio in un hotel a Gabicce Mare: donna intossicata dal fumo

Cronaca

Il rogo, che si è sviluppato nella soffitta dell'hotel, è stato domato dai Vigili del fuoco che ora si stanno occupando della bonifica dell'area

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Momenti di paura in un hotel di Gabicce Mare, nella provincia di Pesaro-Urbino. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per un incendio all'interno di una struttura alberghiera. Una donna, che aveva inalato i fumi della combustione, è stata soccorsa e affidata al personale sanitario. L'incendio, che si è sviluppato nella soffitta dell'hotel, è stato domato dai Vigili del fuoco che ora si stanno occupando della bonifica dell'area.

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