E’ finito in tragedia un diverbio scoppiato nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino. Un pedone, 80enne, è stato accoltellato a morte in strada da un automobilista che poi si è dato alla fuga. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, la lite sarebbe stata causata da questioni di viabilità stradale e, al culmine dell'alterco, il conducente del mezzo, sceso dal veicolo armato di coltello, avrebbe colpito mortalmente la vittima con un fendente. Le indagini dei carabinieri, che sono scattate subito dopo l’aggressione, hanno permesso ai militari di fermare poche ore dopo un uomo sospettato di essere il presunto autore dell’omicidio.