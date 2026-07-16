È accaduto nella filiale della Banca popolare del Cassinate di Aquino. Con ogni probabilità, il gruppo ha sbagliato a calibrare l'ordigno ed è saltato il muro di protezione intorno alla cassaforte. Una residente, affacciatosi a guardare, è stata colpita a causa del colpo

Per far saltare la cassaforte del bancomat hanno utilizzato due potenti cariche di tritolo. Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, una banda di rapinatori ha assaltato la filiale della Banca popolare del Cassinate di Aquino (Frosinone), nella centrale piazza San Tommaso, facendo esplodere con due potenti cariche di tritolo l'area interna dell'istituto di credito per impossessarsi del bancomat.

La ricostruzione

Due boati a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro, pochi minuti dopo le 3 della notte: ma con ogni probabilità il gruppo ha sbagliato a calibrare l'ordigno che doveva far saltare il muro di protezione intorno alla cassaforte. La doppia esplosione ha sbriciolato quella struttura ma ha danneggiato anche l'ingresso della filiale proiettando detriti fino ad un centinaio di metri di distanza. Uno di questi ha colpito alla testa una donna che, secondo quanto riportato dall'Ansa, tra la prima e la seconda deflagrazione, si era affacciata alla finestra per vedere cosa stesse accadendo.

A far fuggire i rapinatori ci ha pensato il sistema di protezione della banca che, entrando in funzione, ha fatto allontanare la banda prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La banda specializzata negli assalti ai bancomat aveva già preso di mira, in passato, altri istituti di credito della provincia di Frosinone.