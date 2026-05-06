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Assalti a portavalori, altri arresti della banda del Nuorese

Cronaca

Altri due arresti della banda di rapinatori che per mesi ha imperversato nel Nuorese assaltando furgoni portavalori e bancomat: li ha eseguiti la polizia di Nuoro nella mattinata del 6 maggio.

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