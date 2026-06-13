Assalto a bancomat con esplosivo nel Foggiano, responsabili in fuga

Il boato ha svegliato San Giovanni Rotondo intorno alle 3.45 di notte. I malviventi, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, sarebbero arrivati a bordo di un’auto di grossa cilindrata e avrebbero agito a volto coperto. Si sono poi dati alla fuga e non è ancora chiaro se siano riusciti a portare via il denaro o se il colpo sia fallito