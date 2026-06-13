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Assalto a bancomat con esplosivo nel Foggiano, responsabili in fuga

Cronaca
©Ansa

Il boato ha svegliato San Giovanni Rotondo intorno alle 3.45 di notte. I malviventi, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, sarebbero arrivati a bordo di un’auto di grossa cilindrata e avrebbero agito a volto coperto. Si sono poi dati alla fuga e non è ancora chiaro se siano riusciti a portare via il denaro o se il colpo sia fallito

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Assalto con esplosivo nella notte a uno sportello bancomat di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Un forte boato ha svegliato intorno alle 3.45 di notte i residenti della zona intorno a piazza Europa, dove si trova la filiale Monte dei Paschi di Siena presa di mira dai banditi. La banda sarebbe stata composta da tre persone che hanno agito a volto coperto: i responsabili, che prima dell’arrivo delle forze dell’ordine sono riusciti a darsi alla fuga, sarebbero arrivati a bordo di un'auto di grossa cilindrata.

Telecamere al vaglio dei carabinieri

Per far esplodere lo sportello, i malviventi hanno utilizzando la cosiddetta "marmotta", il dispositivo esplosivo frequentemente impiegato negli assalti agli sportelli automatici. Hanno fatto detonare il bancomat nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito all'interno ma resta ancora da chiarire se i banditi ci siano riusciti o se il colpo sia fallito. L'esplosione ha provocato ingenti danni non solo allo sportello automatico, ma anche ai locali della banca e alla struttura dell'edificio che ospita la filiale. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili. 

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