Picchiava l'ex fidanzata, 3 anni di pena al rapper Faneto

La gup di Milano, Chiara Valori, ha condannato il 22enne, al secolo Valentin Antonio Segura, per i maltrattamenti che la donna aveva denunciato di aver subito durante la relazione

La gup di Milano, Chiara Valori, ha condannato a 3 anni di reclusione il rapper Faneto, alias del 22enne Valentin Antonio Segura, con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dell'ex fidanzata che lo aveva denunciato per le violenze subite durante la loro relazione. Il pm Andrea Zanoncelli, coordinato dall'ex aggiunta Letizia Mannella, chiedeva una condanna di sei mesi più alta a quella inflitta.