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Picchiava l'ex fidanzata, 3 anni di pena al rapper Faneto

Cronaca
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La gup di Milano, Chiara Valori, ha condannato il 22enne, al secolo Valentin Antonio Segura, per i maltrattamenti che la donna aveva denunciato di aver subito durante la relazione

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La gup di Milano, Chiara Valori, ha condannato a 3 anni di reclusione il rapper Faneto, alias del 22enne Valentin Antonio Segura, con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dell'ex fidanzata che lo aveva denunciato per le violenze subite durante la loro relazione. Il pm Andrea Zanoncelli, coordinato dall'ex aggiunta Letizia Mannella, chiedeva una condanna di sei mesi più alta a quella inflitta.

I maltrattamenti ricostruiti nelle indagini

Le indagini della polizia di Stato avevano ricostruito quattro episodi di maltrattamenti avvenuti, in particolare in alberghi in cui la coppia aveva soggiornato. Il cantante italo-domenicano è attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento alla ragazza con braccialetto elettronico.

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